Учёные сравнили течение коронавируса у детей и взрослых

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Взрослые и дети в равной степени подвержены заражению COVID-19, но у детей почти в четыре раза больше шансов перенести коронавирус бессимптомно. При этом взрослые часто передают вирус другим ровесникам, в то время как дети заражаются от других детей. К таким выводам пришли исследователи из университетской больницы Льежа в Бельгии.

В рамках исследования была создана программа тестирования и отслеживания в местной начальной школе. Она действовала с сентября по декабрь 2020 года, в опыте приняли участие 63 ребёнка и 118 взрослых, передаёт lenta.ru.

В период наблюдения примерно равная доля взрослых и детей заразилась COVID-19. Из 63 детей, принимавших участие в исследовании, заразились 13. Среди 118 взрослых было выявлено 32 случая заражения. При этом только у четверых взрослых не наблюдалось симптомов коронавируса. Из 13 заразившихся детей симптомов не было у шести.

Отмечается, что у детей было в 3,8 раза больше шансов перенести вирус бессимптомно, чем у их учителей и других сотрудников школы. Среднее время появления симптомов у детей было нулевым, а у взрослых составило 15 дней.

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