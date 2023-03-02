Учёные создали тест для обнаружения любого вируса в организме

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Группа исследователей из ИТМО и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева придумала новый способ определить, каким вирусом заражён пациент. Учёные создали метод обнаружения вирусов, который будет подходить для всех патогенов.

Для его применения достаточно всего пары минут. За это время спектрометр успеет снять данные, а компьютер — проанализировать полученный результат и показать, есть ли в образце вирус. Также программа определит его тип, если соответствующая информация есть в базе данных.

В ходе экспериментов учёные успешно выявили таким способом аденовирус, коронавирус, а также возбудителей гриппа, пишет iz.ru.

– Технология поможет контролировать распространение новых вспышек вирусов. Например, прибор можно будет поставить при входе в помещение с большим скоплением людей (вокзалы, торговые центры, аэропорты). Посетитель сдаст мазок из носоглотки или образец слюны и через три минуты получит результат, — рассказал руководитель проекта Владимир Виткин.

В наши дни медики для идентификации вирусов применяют ПЦР-диагностику, которая сопоставляет ДНК патогенов. Её недостаток в том, что она видит только один патоген, для которого создана. Кроме того, это довольно долгая процедура, она занимает около четырёх часов. Наконец, есть экспресс-тестирование, но оно часто дает ложные результаты.

В новой системе диагностики результаты измерений спектрометра анализирует нейросеть, которая обучается на базах данных. Сначала учёные тренировали искусственный интеллект (ИИ) идентифицировать вирусы при больших концентрациях патогенов. В итоге на целенаправленно подготовленных образцах инфекции точность работы ИИ достигла 93%. После этого программа смогла иметь дело с реальными случаями, которые чаще всего характеризуются низкими концентрациями инфекционных агентов. В таких условиях точность диагностики доходила до 84%.

Исследователи работают над развитием технологии, в частности, они собираются расширить базу данных, чтобы туда вошло как можно больше разных инфекций. Кроме того, они улучшают программное обеспечение, чтобы компьютер определял не только вид патогена, но и его штамм.

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