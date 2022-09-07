Учёные создали сенсоры для выявления болезней сердца и последствий COVID-19

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Российские учёные разработали химические сенсоры, которые могут использоваться для выявления разных болезней, а также для обнаружения токсических выбросов на производствах, рассказал проректор по науке и инновациям Ивановского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) Юрий Марфин.

По его словам, главный элемент химических сенсоров – дипирринаты бора или BODIPY. Они представляют собой сложные соединения с эффектом флуоресценции, то есть испускающие свет в видимом диапазоне.

– Главный плюс используемого подхода – это возможность настройки сенсора под очень широкий спектр анализируемых молекул и параметров, – заявил эксперт.

В медицине сенсоры можно применять для диагностики заболеваний сердца, геморрагических болезней. Кроме того, с их помощью можно выявлять последствия коронавируса, а в более длительной перспективе – применять для диагностики отравлений тяжёлыми металлами и изучения болезни Альцгеймера.

Разработчик добавил, что в химической промышленности сенсоры могут быть использованы для определения в воздухе производственных помещений летучих органических соединений – ацетона, спиртов и других, пишет mir24.tv.

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