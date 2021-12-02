Учёные создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху

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Учёные Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией разработали компактный газоанализатор, определяющий наличие коронавируса у человека по выдоху.

– Газоанализаторы Healthmonitor позволяют по выдоху определять заболевания дыхательной системы, некоторые — желудочно-кишечного тракта, диагностировать диабет и COVID-19. В случае с коронавирусом точность анализа равняется 90-95% и варьируется в зависимости от штамма. Для этого нужно лишь подышать в трубочку. Результат выдается практически моментально, – говорится в сообщении.

В институте пояснили, что инновационный газоанализатор работает на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии, для этого была разработана специальная нейронная сеть, пишет ria.ru.

– Мы не применяем классический спектральный анализ для непосредственной классификации спектров, так как биомаркеры COVID-19 ещё не изучены полностью. На сегодняшний день их всего выявлено более пяти, при этом зависимость нелинейная. Поэтому с наиболее точной диагностикой справляется только нейронная сеть, – приводятся в сообщении слова научного сотрудника СО РАН Александра Кугаевских.

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