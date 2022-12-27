Учёные создали помаду для защиты от вирусов

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Учёные из Валенсийского католического университета святого Викентия Мученика в Испании разработали губную помаду с добавлением клюквы, которая может защитить от таких вирусов, как коронавирус, грипп и лихорадка Эбола. Результаты были опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Поскольку эксперты опасаются, что SARS-CoV-2 будет циркулировать среди населения в течение многих лет наряду с вирусом гриппа, учёные надеются, что помада может стать модной заменой маски.

Предыдущие исследования экстракта клюквы показывают, что он обладает антимикробными свойствами и защищает от патогенов, которые могут вызывать инфекции дёсен, золотистого стафилококка, кишечной палочки и других вирусов. По словам учёных, целебные свойства клюквы обусловлены содержащимися в плодах полифенолами, которые взаимодействуют с мембранами вирусов и изменяют их гликопротеины, дезактивируя их.

Исследователи смешали экстракт клюквы с кремовой основой для губной помады, состоящей из масла ши, витамина Е, провитамина В5, масла бабассу и масла авокадо, чтобы создать тёмно-красный оттенок помады. Они опробовали свою смесь, добавляя её в чашки Петри, содержащие различные вирусы, бактерии и грибки. Исследователи отметили, что менее чем через минуту после того, как помада вступила в контакт с вирусами, она остановила их размножение.

В течение пяти часов после применения помады все патогены были значительно ослаблены, пишет gazeta.ru.

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