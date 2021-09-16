Учёные создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу

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Китайские учёные придумали новую диагностическую систему, которая сможет определять антитела к коронавирусу за пять минут. Она создана на базе гибких органических транзисторов и выдаёт результат по взятой пробе крови или слюны.

Об этом говорится в статье научного журнала Science Advances, пишет rg.ru. Отмечается, что сама диагностическая система представляет собой набор из гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов, покрытых молекулами, у которых структура похожа на S-белок коронавируса. Когда к ним присоединяются антитела, меняется работа транзистора: то есть, он начинает пропускать ток по-другому.

Учёные встроили в тест дополнительный набор электродов, который пропускает высокочастотные импульсы электричества через образцы слюны или крови. Благодаря этому увеличилась скорость реакции между антителами и S-белком коронавируса, что позволило обнаруживать в биоматериале даже почти незаметные следы антител к SARS-CoV-2 с массой менее 0,15 нанограмм.

С помощью этого теста можно также обнаружить антитела к возбудителям любых других болезней. Для этого достаточно нанести на электрод набор других белков, с которыми будут соединяться антитела.

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