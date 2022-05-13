Учёные создали блокатор, препятствующий проникновению COVID-19 в клетку

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Молекулярный механизм, закрывающий коронавирусу путь в клетку, разработали в бельгийском институте биомолекулярных наук и технологий Университета Лувена (UCLouvain).

Учёные исследовали взаимодействие между сиаловыми кислотами (SAs), которые представляют собой разновидности остатков сахаров, присутствующих на поверхности клеток, и спайковый (S) белок SARS-CoV-2 с использованием атомно-силовой микроскопии. Исследователи идентифицировали вариант этих сахаров (9-O-ацетилированный), который сильнее взаимодействовал с белком S, чем другие сахара.

Проще говоря, они обнаружили набор ключей, который позволяет вирусам “открывать дверь” клетки. Вирус состоит из серии спайковых белков с эффектом присоски, который позволяет им связываться с клеткой и в конечном итоге проникать в неё. Чем больше ключей находит вирус, тем лучше взаимодействие с клеткой и тем шире откроется дверь, – говорится в сообщении.

Учёные решили «поймать вирус в его собственную ловушку», не позволяя связываться с клеткой-хозяином, таким образом блокируя точки прикрепления белка S и подавляя любое взаимодействие с поверхностью клетки. Для этого необходимо было обеспечить более сильное взаимодействие между вирусом и блокирующим его агентом, чем между вирусом и клеткой, пишет rtvi.com.

В этом конкретном случае учёные продемонстрировали, что многовалентные структуры с несколькими 9-O-ацетилированными сиаловыми кислотами на их поверхности способны блокировать как связывание, так и заражение SARS-CoV-2. Если вирус не прикрепляется к клеткам, он не может проникнуть и поэтому умирает. Это блокирующее действие предотвращает заражение, — поясняется в публикации.

При этом воздействие на вирус не зависит от его мутаций, добавили исследователи. Учёные UCLouvain проведут соответствующие тесты на мышах, чтобы понять, работает ли разработанный механизм в их организме. Это открытие также интересно для будущего, чтобы противостоять другим вирусам с аналогичными факторами привязанности.

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