Учёные: штамм «омикрон» повышает риск повторного заражения COVID-19

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У штамма COVID-19 «омикрон», как считают в Южноафриканском центре эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD), больше рисков повторного заражения по сравнению с «дельта»-версией.

Как выяснили специалисты, последние результаты наблюдений показывают эпидемиологические доказательства способности «омикрона» избегать иммунитета, который выработался после заражения коронавирусной инфекцией. По словам учёных из ЮАР, симптомы у людей, которые повторно заразились новым штаммом коронавируса или после вакцинации, могут быть более слабыми, пишет gazeta.ru. Микробиолог из Национального института инфекционных заболеваний Анна фон Готтберг подчеркнула, что в настоящий момент в Южно-Африканской Республике замечен всплеск повторных инфицирований у жителей.

24 ноября текущего года в ЮАР выявили первый случай нового штамма B.1.1.529. Он получил название «омикрон». Данный штамм продолжает распространяться по миру.

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