Учёные Роспотребнадзора разработали “детектор” коронавируса

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Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали “детектор” коронавируса, который позволит выявлять COVID-19 на ранней стадии и при минимальной концентрации.

– Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания, — пояснили исследователи.

Изобретение, зарегистрированное в Роспатенте, относится к сфере генной инженерии и биотехнологии. Оно основано на применении новых средств — молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления вируса, передаёт lenta.ru.

Технология может быть использована для разработки высокочувствительных тест-систем, которые позволят проводить диагностику прямо у постели больного, добавили в Роспотребнадзоре. При этом на её производство не требуются большие затраты.

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