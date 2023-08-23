Учёные: риск развития болезней после COVID-19 сохраняется спустя два года

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Согласно последним исследованиям люди, перенёсшие COVID-19 даже в лёгкой форме, два года спустя всё ещё могут подвергаться повышенному риску развития заболеваний, сообщает газета The Washington Post.

Среди наиболее явных осложнений, которые могут проявиться спустя 1-2 года, – проблемы с лёгкими, усталость, диабет. Такие случаи назвали “длительным ковидом”, пишет издание Nature Medicine.

Пациенты, перенёсшие COVID-19 в достаточно серьёзной форме, особенно склонны к постоянным проблемам со здоровьем. Но и те, кто перенёс заболевание относительно легко, также не избавлены от последствий, пишет belta.by.

“Длительный ковид” – опасный синдром, поскольку учёные определяют его по совокупности симптомов, а некоторые врачи до сих пор не всегда рассматривают жалобы пациентов как серьёзное явление и не связывают их с коронавирусом.

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