Учёные разработали тренажёр для устранения нарушений обоняния при COVID-19

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Учёные Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) представили комплекс ReviSmell, который предназначен для диагностики нарушений обоняния при COVID-19 и реабилитации.

Лечение с помощью тренажёра основано на вдыхании ароматических веществ с применением возможностей виртуальной реальности. Таким образом идёт активация обонятельного рецептора, реконструкция нейронных связей и улучшение “обонятельной” памяти.

– Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента – узнавать их. Обонятельные расстройства – частый симптом COVID-19, поэтому пациентов, обращающихся за помощью, стало много. Сегодня готовых решений нет, обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла дома. Мы пошли дальше и создали собственную разработку, которая направлена не только на то, чтобы вдыхать аромат, но и на тренировку памяти, – рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии СамГМУ Татьяна Владимирова.

По словам руководителя проектов СамГМУ Артёма Морева, главная особенность ReviSmell в том, что в процессе диагностики и реабилитации идёт воздействие на несколько рецепторов одновременно за счет сочетания обонятельной стимуляции и виртуального сценария. В состав аппаратно-программного комплекса входит пневматическое устройство подачи ароматических веществ, концентрацию которых можно регулировать, а также специальное программное обеспечение – оно отвечает за управление подачей ароматической смеси и визуализации образов для вовлечения пациента, пишет rg.ru.

Учёные уже опробовали аппарат при лечении пациентов с ковидом.

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