Учёные разработали светильник, убивающий коронавирус

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Американские учёные и инженеры, экспериментируя со светодиодными светильниками, подобрали такие длины волн, которые убивают коронавирус не только на поверхностях предметов и в помещениях, но и проникают в клетки человека, поражая вирус и там. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ультрафиолетовый свет широко используют в больницах для стерилизации помещений и инструментов. Ранее в нескольких научных работах их авторы отмечали, что ультрафиолетовое излучение также эффективно для инактивации коронавирусов, которые находятся на поверхности предметов в аэрозольной или жидкой фазе. Для инактивации РНК и ДНК-вирусов часто применяют метод фотобиомодуляции или световой терапии, основанный на использовании света видимого спектра или ближнего инфракрасного диапазона.

Американские учёные определили безопасный для человека диапазон волн синего цвета определённой плотности, который убивает вирус SARS-CoV-2, независимо от того, находится он внутри живой клетки или за её пределами. Оказалось, пишет ria.ru, что даже низких доз такого света достаточно, чтобы снизить вирусную нагрузку, а более высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без видимого негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.

Исследователи надеются, что их новая разработка окажет существенную пользу в борьбе с пандемией коронавируса, особенно в странах и регионах, где не хватает вакцин.

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