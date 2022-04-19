Учёные разработали альтернативу ПЦР-тестам

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Принципиально новый метод диагностики заболеваний разработали учёные из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) и Университета Центральной Флориды.

Эта технология является альтернативой ПЦР-тестированию, в её основе лежит использование ДНК-машин, специальных молекул нуклеиновых кислот.

Сейчас бактериальные и вирусные заболевания часто диагностируют методом ПЦР. У этой технологии есть существенный минус – результат можно получить только в условиях лаборатории, что усложняет экспресс-диагностику. А без лаборатории никак, ведь сам по себе метод ПЦР заключается в том, что при помощи ферментов полученный образец много раз удваивают и утраивают, и только когда материала становится достаточно, в лаборатории могут сказать, есть патология или нет.

Идея, которую предлагают учёные из Петербурга и Флориды заключается в том, чтобы сразу получать данные из ДНК или РНК, без многократного “умножения” участка в лабораторных условиях. Для этого они предлагают использовать ДНК-машины, которые воздействуют на патоген. На этом принципе становится возможным создавать принципиально новые тест-системы, ведь для того, чтобы ДНК-машина соединилась с нужным участком, не нужно какого-то сложного оборудования или необычных температур, пишет rg.ru.

Успешные исследования новой технологии уже проведены на цитомегаловирусе, гемофильной палочке, а также листерии моноцитогенесе. ДНК-машины успешно находили поражённые участки и связывались с ними. В перспективе учёные планируют исследовать новую технологию на других бактериях и вирусах.

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