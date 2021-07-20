Учёные рассказали, сколько сохраняются антитела у переболевших COVID-19

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Учёные из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона попытались выяснить, как меняется уровень антител у людей, перенёсших COVID-19.

Они выбрали небольшой город в Италии – Во, где протестировали всё население (около трёх тысяч человек) на наличие COVID-19 и антител к нему трижды в течение 2020 года – в феврале, мае и ноябре. Использовались три разных теста, выявляющие различные типы антител, пишет rg.ru.

Выяснилось, что антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжёлой форме, так и у тех, кто перенёс COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме, – в течение девяти месяцев. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications. 98,8 процентов инфицированных в феврале людей имели высокий уровень антител до ноября.

Таким образом учёные сделали вывод, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции. Попутно также выяснилось, что только каждый четвёртый заболевший заражал своих домочадцев. Подавляющая часть передачи вируса – 79 процентов – приходится на 20 процентов носителей вируса – активных распространителей. Поэтому для борьбы с пандемией актуальными остаются ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

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