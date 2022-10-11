Учёные рассказали об опасности нового варианта коронавируса «Цербер»

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По всему миру начал распространяться ещё один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщает ряд учёных.

Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов учёные называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, пишет ura.news.

Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом учёные утверждают, что симптомы «Цербера» являются относительно лёгкими.

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