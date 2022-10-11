Учёные рассказали об опасности нового варианта коронавируса «Цербер»

Учёные рассказали об опасности нового варианта коронавируса «Цербер»

По всему миру начал распространяться ещё один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщает ряд учёных.

Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов учёные называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, пишет ura.news.

Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом учёные утверждают, что симптомы «Цербера» являются относительно лёгкими.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md