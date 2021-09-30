Учёные рассказали о мутации в гене у невосприимчивых к COVID-19 людей

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Благодаря мутациям в гене OAS1 некоторые люди вообще не заражаются коронавирусом. К такому выводу пришли учёные из Центра вирусных исследований MRC в Глазго. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

В ходе исследований им удалось выяснить, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку. Такая модификация позволяет OAS1 “искать” вторгающийся вирус и “бить тревогу”.

У пациентов с “плохой” формой OAS1 намного чаще была тяжёлая форма COVID-19, а вероятность летального исхода была в 1,6 раза выше. Учёные не исключили, что из-за мутаций новые штаммы SARS-CoV-2 смогут научиться обходить защиту, пишет rg.ru.

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