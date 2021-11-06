Учёные рассказали, как ковид влияет на беременность и развитие плода

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Плацента беременных женщин при заражении коронавирусом также может быть инфицирована. Этот факт установили учёные из Швейцарии.

По их наблюдениям, у ожидающих ребёнка женщин риск заражения на 70% выше, чем у всей популяции того же возраста. В случае инфицирования риск тяжёлого течения болезни при уходе в отделении интенсивной терапии составляет 5-10%, при этом риск преждевременных родов возрастает в 2-3 раза. Вероятность гибели плода в утробе матери во время заболевания ковидом также в 2-3 раза выше, говорится в сообщении Швейцарского института вирусологии и иммунологии.

Исследование учёных подтверждает рекомендацию беременным проходить вакцинацию от коронавируса. По словам экспертов, вакцина обеспечивает защиту плода. Хоть она и не доходит непосредственно до плаценты, вместо неё это делают выработанные матерью антитела, передаёт rg.ru.

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