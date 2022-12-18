Учёные рассказали, как грецкие орехи снижают уровень стресса

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Учёные из Университета Южной Австралии пришли к выводу, что грецкий орех способен снизить уровень стресса. Такой эффект достигается путём его благотворного воздействия на кишечную микробиоту, которая связана с ментальным здоровьем, сообщает журнал Nutrients.

В исследовании приняли участие 80 студентов, которые были разделены на две группы. Добровольцев из первой группы попросили ежедневно употреблять около половины чашки грецких орехов. Вторая группа соблюдала свой обычный режим питания.

Поле 16 недель наблюдений специалисты установили, что у участников из первой группы улучшились показатели психического здоровья, биомаркеры метаболизма и общее качество сна в долгосрочной перспективе. Студенты из второй группы сообщили о повышении уровня стресса и депрессии перед экзаменами.

По мнению учёных, всё дело в том, что грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, мелатонином, полифенолами, фолиевой кислотой и витамином Е, которые способствуют здоровью мозга, передаёт mir24.tv.

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