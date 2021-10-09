Учёные рассказали, как COVID-19 влияет на пальцы ног

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Британские дерматологи рассказали, что COVID-19 может травмировать кожу пальцев, вызывая пятна, внешне напоминающие следы от обморожения. Учёные назвали этот симптом «ковидным пальцем».

По мнению специалистов, пишет gazeta.ru, повреждения кожи возникают из-за действия иммунного ответа на вирусную инфекцию, если он затрагивает здоровые клетки организма. Учёные отмечают, что «ковидный палец» может появиться у любого человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, вне зависимости от возраста. При этом человек может как не чувствовать боли вообще, так и едва иметь возможность надеть обувь из-за распухших волдырей.

Специалисты советуют применять специальные кремы и фармацевтические средства для лечения подобного симптома.

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