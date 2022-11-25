Учёные рассчитали идеальное количество выпиваемой за день воды

0

Учёные из Абердинского университета опровергли теорию о том, что человеку необходимо выпивать каждый день по восемь стаканов воды. Этого количества может быть слишком много для организма человека. Работа исследователей опубликована в журнале Science.

По расчётам специалистов, половина необходимого ежедневного количества воды приходится на пищу, поэтому в день человеку нужно выпивать всего 1,3-1,8 литра воды.

В исследовании приняли участие 5600 добровольцев из 23 стран в возрасте от 8 до 96 лет. Испытуемые прошли опрос о пищевых привычках, а также выпили 8 стаканов воды, обогащённой дейтерием. В течение дня учёные измеряли скорость, с которой дейтерий исчезал из организма. Это позволило измерить оборот воды в организме людей, пишет gazeta.ru.

Оказалось, что людям, живущим в жарких и влажных условиях и на больших высотах, а также спортсменам, беременным и кормящим женщинам требуется больше воды, поскольку их оборот воды в организме выше. Остальным достаточно выпивать около 1,5 литра воды в день. Учёные отметили, что в это количество входят и другие напитки, например, соки или чай.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.