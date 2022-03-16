Учёные раскрыли причины хронической одышки после COVID-19

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Специалисты нашли причины, почему у некоторых пациентов одышка после перенесённого коронавируса не проходит даже через полгода.

Учёные из Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование, в котором показали, что этот симптом связан с изменением ландшафта иммунных клеток в дыхательных путях и может быть признаком серьёзного повреждения лёгких.

Специалисты изучили данные компьютерной томографии грудной клетки 38 человек, госпитализированных с тяжёлой формой COVID-19 полгода назад. Также учёные проанализировали образцы жидкости из лёгких этих пациентов и образцы крови, в которых определили около 500 специфических белков. Затем исследователи сравнили эти показатели с показателями 29 здоровых добровольцев.

Выяснилось, что в лёгких участников с постковидными дыхательными симптомами было больше иммунных клеток, чем у здоровых людей. При этом по крови таких различий не наблюдалось, пишет iz.ru.

По мнению специалистов, это связанно с клеточной гибелью и повреждением эпителия, поэтому такой симптом как хроническая одышка может сигнализировать о том, что в лёгких продолжаются патологические процессы. Причём по тому, каких именно иммунных белков больше всего в жидкости лёгких, можно определить и тяжесть состояния пациента.

По мнению авторов статьи, выздоровление можно ускорить с помощью лечения, которое ослабляет иммунную систему и уменьшает воспаление.

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