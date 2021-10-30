Учёные раскрыли причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса

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Учёные Гарвардской медицинской школы провели эксперимент на культурах клеток человека и выяснили, в чём причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса. Как оказалось, дело в улучшенной способности к слиянию с мембраной клеткой человека.

В журнале Science, где опубликованы результаты исследования, говорится, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 лучше других разновидностей инфекции приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2, пишет mk.ru.

Специалисты заметили у дельта-штамма значительные изменения в N-терминальном(NTD) домене при изучении с помощью криоэлектронной микроскопии. Они ответственны за его устойчивость к нейтрализующим антителам. Исследователи уверены, что это делает дельта-штамм более привлекательной целью для будущих вакцин и препаратов на основе антител.

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