Учёные придумали, как управлять будущими пандемиями коронавирусов

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Генетическая информация летучих мышей поможет предотвратить будущие пандемии или управлять ими, предполагают исследователи из Тулейнского университета. Их работа была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society.

По словам учёных, летучие мыши сталкиваются гораздо чаще с коронавирусами, чем другие млекопитающие.

– Пандемии, источником которых являются животные, подчёркивают необходимость изучения того, как естественные хозяева вирусов эволюционировали в ответ на появление патогенов. Это позволит смягчить будущие пандемии, — заявила один из авторов исследования Ханна Фрэнк.

Команда исследовала гены ACE2 и DPP4, которые служат рецепторами для вирусов, вызывающих COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром. По словам учёных, у летучих мышей эти гены испытывают более высокое давление отбора, чем у других млекопитающих.

Специалисты также изучили аминокислоты, которые остаются в теле после контакта с вирусами. Исследователи обнаружили по меньшей мере 91 уникальную аминокислотную последовательность: 64 у летучих мышей и 38 у других млекопитающих, пишет gazeta.ru.

Это означает, что летучие мыши и коронавирусы эволюционировали вместе. Дальнейшее изучение генома летучих мышей поможет в будущем смягчить или управлять пандемиями коронавирусов.

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