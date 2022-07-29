Учёные придумали, как управлять будущими пандемиями коронавирусов

Учёные придумали, как управлять будущими пандемиями коронавирусов

Генетическая информация летучих мышей поможет предотвратить будущие пандемии или управлять ими, предполагают исследователи из Тулейнского университета. Их работа была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society.

По словам учёных, летучие мыши сталкиваются гораздо чаще с коронавирусами, чем другие млекопитающие.

– Пандемии, источником которых являются животные, подчёркивают необходимость изучения того, как естественные хозяева вирусов эволюционировали в ответ на появление патогенов. Это позволит смягчить будущие пандемии, — заявила один из авторов исследования Ханна Фрэнк.

Команда исследовала гены ACE2 и DPP4, которые служат рецепторами для вирусов, вызывающих COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром. По словам учёных, у летучих мышей эти гены испытывают более высокое давление отбора, чем у других млекопитающих.

Специалисты также изучили аминокислоты, которые остаются в теле после контакта с вирусами. Исследователи обнаружили по меньшей мере 91 уникальную аминокислотную последовательность: 64 у летучих мышей и 38 у других млекопитающих, пишет gazeta.ru.

Это означает, что летучие мыши и коронавирусы эволюционировали вместе. Дальнейшее изучение генома летучих мышей поможет в будущем смягчить или управлять пандемиями коронавирусов.

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