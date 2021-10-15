Учёные предупредили об опасном осложнении COVID-19

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Коронавирус может проникать в органы зрения и инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Об этом говорится в исследовании специалистов Института Макса Планка, опубликованном на портале bioRxiv.

Учёные подвергли клетки сетчатки воздействию SARS-CoV-2, после чего пронаблюдали за активностью вируса и скоростью его размножения. Выяснилось, что коронавирус инфицирует клетки сетчатки, после чего в ней образуются вирусные зоны, что свидетельствует о размножении вируса. Исследователи отмечают, что для лечения глаз при коронавирусе подойдут обычные препараты или вакцины, направленные на блокирование фермента ACE2 (белок “шип”), пишет rg.ru.

Ранее учёные выяснили, что число случаев клинической депрессии и тревожных расстройств во всем мире в период пандемии коронавируса выросло более чем на четверть.

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