Учёные предупредили об опасной мутации “дельта”-штамма коронавируса

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Учёные столкнулись с мутацией “дельта”-штамма коронавируса в Великобритании. Новую вариацию обозначили как AY.4.2.

Она заразнее исходного варианта “дельты” на 10-15% и рискует стать самой легко распространяемой версией COVID-19, пишет Financial Times со ссылкой на учёных из Кембриджа и Института генетики Лондонского университета.

Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию “дельты”, но на него приходится уже около 10% случаев заболевания в Великобритании. Он быстро распространяется, но не так стремительно, как первоначальная вариация “дельта”-штамма, когда он попал в Великобританию из Индии в начале этого года, – уточнили эксперты.

Сами учёные утверждают, что Великобритания пока единственная страна, где подобная мутация вируса получила высокую распространённость. Из-за неё рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 16%, передаёт rg.ru.

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