Учёные предложили включить яд скорпионов в основу лекарств от COVID-19

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Яд скорпионов предложили использовать как основу для лекарств от COVID-19 учёные из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте.

Исследователи поясняют, что яд скорпионов содержит биологически активные пептиды, которые могут послужить основой для нового препарата от коронавирусной инфекции. Некоторые из этих пептидов обладают ярко выраженной антибактериальной и противовирусной активностью, в природе они защищают ядовитую железу скорпиона от инфекции.

Исследователи уже собрали образцы яда скорпионов и генетического материала ядовитых желёз для анализа с целью выявить как можно больше информации о составе пептидов. После очистки и идентификации ядовитые пептиды будут модифицированы с помощью ферментов и синтезированы в количествах, достаточных для тестирования в качестве лекарства от коронавируса, пишет regnum.ru.

Яды скорпионов до сих ещё плохо изучены, и учёные надеются задействовать их как источник для новых лекарств, которые будут использоваться в борьбе с разного рода инфекциями. Предполагается задействовать яды скорпионов, обитающих в Египте, так как именно здесь обнаружены самые ядовитые представители этих паукообразных.

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