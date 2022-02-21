Учёные подтвердили существование гибридов омикрон- и дельта-штаммов

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Учёные обнаружили как минимум три варианта рекомбинации омикрон- и дельта-штаммов коронавируса.

Ранее обнаружение так называемого «дельтакрона» считалось лабораторной ошибкой, однако последние исследования говорят о реальности таких химер. Их объединяет то, что у всех них начало генома принадлежит дельте, а окончание — омикрону. Кроме того, эти вирусы способны быстро размножаться и эффективнее обходить иммунную систему. Однако, успокоили исследователи, обычно такие гибридные варианты менее жизнеспособны.

В январе руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук, вирусолог, иммунолог Александр Семёнов предупредил, что штамм коронавируса дельтакрон может спровоцировать новую волну пандемии. Учёный считает, что гибрид омикрона и дельты может стать самостоятельной вариацией вируса, передаёт lenta.ru.

Именно так и рождаются штаммы: принципиально новые варианты вируса со своими особенностями и симптомами возникают за счёт таких крупных генетических изменений, связанных с обменом участками генома между разными вариантами вируса, — пояснил Семёнов.

Новый штамм коронавируса дельтакрон выявили учёные из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета 8 января. Специалисты обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.

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