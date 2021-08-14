Учёные: Пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей

0

Исследователи из США обнаружили, что у родившихся во время пандемии коронавируса детей значительно снизился IQ (коэффициент интеллекта).

Учёные провели тестирование на IQ для 672 детей возрастом от трёх месяцев до трёх лет, родившихся в штате Род-Айленд. 308 из них родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года, и 188 — после июля 2020 года. Никто из них не родился преждевременно и не имел отклонений в развитии. Средний показатель тестов на IQ по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился во время пандемии, составил 78 — в то время, как для тех детей, кто появился на свет до неё (с 2011-го по 2019 годы), он составлял 100. Более всего ухудшились показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях, пишет lenta.ru.

Неизвестно, будут ли показанные результаты иметь долгосрочные последствия. Однако результаты исследования внушают опасение, подчёркивают учёные.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.