Учёные открыли неизвестный ранее механизм возникновения новых штаммов коронавируса

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Учёные Сколковского института науки и технологий обнаружили неизвестный ранее механизм появления мутаций коронавируса, с помощью которого могут возникнуть новые опасные штаммы SARS-CoV-2.

Исследование показало, что возбудитель COVID-19, адаптируясь к иммунитету носителя, способен приобретать изменения, позволяющие ему ускользать от Т-лимфоцитов (вид иммунных клеток) человека. Иммунитет борется с инфекцией, вырабатывая антитела и Т-лимфоциты, пишет iz.ru.

Как SARS-CoV-2 адаптируется к первому варианту, учёным известно довольно хорошо, а способы ухода от клеточной защиты изучены мало. Чтобы понять их, специалисты исследовали случай пациентки, организм которой боролся с инфекцией почти год.

– Мы решили проверить, вырабатывает ли вирус защиту от T-лимфоцитов, и для этого изучили случай долгого ковида: пациентка болела коронавирусной инфекцией на протяжении 318 дней. Важно отметить, что параллельно она получала терапию против рака, побочным эффектом которой является подавление синтеза антител. Это позволило нам наблюдать вирус, который остался один на один с T-лимфоцитами, — рассказал руководитель исследования, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

Анализ учёных показал, что за время длительной инфекции коронавирус действительно накопил именно такие мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки его распознавать. Более подробное исследование показало, что коронавирус приобрёл таким образом устойчивость не только к защитным клеткам исследуемой больной, но и научился частично ускользать от Т-клеточного ответа в человеческой популяции в целом.

Как выяснили учёные, наблюдаемые мутации успешно маскируют вирус от ряда распространённых у людей антигенпрезентирующих молекул. Специалистов беспокоит то, что появившийся в организме человека с ослабленным иммунитетом новый штамм сможет вырваться на волю и заразить большое число людей.

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