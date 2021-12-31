Учёные оценили смертность от омикрон-штамма

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Омикрон-штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Данные о новом штамме оценили исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории.

Учёные наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг, где произошла первоначальная вспышка нового штамма. Выяснилось, что после заражения омикроном умерли 4,5 процента госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента. По данным исследования, менее половины попавших в больницу нуждаются в кислородной терапии, при этом в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процентов, пишет lenta.ru.

Специалисты также выявили, что госпитализированные в период вспышки омикрон-варианта выписывались в среднем через четыре дня. В предыдущие волны они покидали больницу через 8,8 дней.

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