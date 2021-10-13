Учёные оценили риск заражения коронавирусом на улице

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Индийские физики построили модель распространения капель жидкости, выделяемых инфицированным человеком при кашле на улице, и выяснили, что даже при лёгком попутном ветре на открытом воздухе вирус SARS-CoV-2 распространяется на большее расстояние, чем в помещении. При этом турбулентные воздушные потоки способствуют тому, что он дольше остаётся в атмосфере во взвешенном состоянии.

Отсюда авторы делают вывод о том, что носить маски на улице не менее важно, чем в помещении. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids, пишет ria.ru.

Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендуют носить маски в помещениях даже тем, кто получил полный курс вакцинации против COVID-19.

– Исследование важно тем, что указывает на повышенный риск заражения в ветреную погоду. По результатам мы рекомендуем носить маски на открытом воздухе. Увеличение времени пребывания более крупных капель в воздухе повышает вирусную нагрузку, передаваемую через струю кашля, и, следовательно, шансы заражения, — уточнил один из авторов исследования Амит Агравал.

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