Учёные оценили риск тяжёлого течения COVID-19 у курящих

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Исследования сотрудников Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии показали, что у курящих мужчин риск тяжёлого течения коронавируса возрастает в 1,51 раза, у женщин — в 1,94 раза. Речь идёт о случаях с подключением к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что японские учёные провели анализ данных почти 17,6 тыс. заразившихся COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет, которые были госпитализированы в стране до февраля прошлого года.

Как уточнили специалисты, передаёт iz.ru, курение негативно воздействует на сердце и лёгкие, к тому же способно вызвать хронические заболевания. Поэтому курящие люди наиболее подвержены тяжёлым последствиям коронавируса.

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