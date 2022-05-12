Учёные оценили опасность передачи коронавируса по воздуху

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Учёные из Мичиганского университета сообщили, что коронавирус в тысячу раз лучше передаётся по воздуху, чем через поверхности. Об этом сообщает Journal of Exposure Science&Environmental Epidemiology.

В ходе исследования специалистами были взяты образцы из воздуха и с поверхностей их кампуса, после чего они выявили более высокую вероятность вдыхания вирусных частиц, чем попадания на пальцы от касания. Пробы взяли из кабинетов, кафетерия, спортзала, аудиторий и автобусов.

– Общий риск заражения вирусом был низким во всех местах, которые мы исследовали, – отметили учёные.

При этом доля положительных проб была выше в спортзале – 75% для воздуха и 50% для поверхностей. Наиболее заражённым местом стал питьевой фонтанчик, в то время как на тренажёрах вирусов не было выявлено, пишет m24.ru.

Специалисты сопоставили исследованные положительные образцы с реальными случаями заражения вирусом в кампусе и заключили, что инфицирование от заражённой поверхности случаются примерно в одном из 100 тысяч контактов, а переносимыми по воздуху вирусными частицами – в одном из 100 контактов.

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