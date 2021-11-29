Учёные обнаружили связь между погодой и распространением COVID-19

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Учёные из Манчестерского университета обнаружили связь между погодой и распространением COVID-19. Отчёт опубликован в издании “Weather, Climate and Society”.

Актуальность исследования состоит в том, что многие вирусные респираторные заболевания имеют сезонные циклы, поэтому специалисты решили выяснить, как погодные условия могут повлиять на распространение коронавируса.

Они проанализировали 158 исследований. Примерно в половине случаев погодные условия не отражались. На основании остальных 78 исследований учёные смогли найти зависимость скорости распространения COVID-19 от температуры воздуха, пишет rg.ru.

Так, с зимы до весны, когда в странах Азии идёт нарастание температуры воздуха, наблюдалась вспышка COVID-19. Более высокая солнечная энергия была связана с сокращением распространения COVID-19, независимо от метода статистического анализа и географического положения. Причиной может быть активное ультрафиолетовое излучение и витамин D либо инактивация вируса солнечным светом.

Специалисты считают, что эти выводы помогут в выработке дальнейшей стратегии борьбы с пандемией.

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