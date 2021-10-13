Учёные обнаружили новое последствие пандемии COVID-19

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Число случаев клинической депрессии и тревожных расстройств во всём мире в период пандемии коронавируса выросло более чем на четверть. Об этом говорится в материале журнала The Lancet.

Учёные во время своего исследования проанализировали 5683 источника, содержавших данные обследования людей в период пандемии. В итоге, пишет rg.ru, было выделено 48 статьей, соответствовавших критериям включения (46 касались большого депрессивного расстройства, 27 – тревожных расстройств).

Оказалось, что если бы в 2020 году не было пандемии коронавируса, то число людей с клинической депрессией составляло бы 193 миллиона. Но в действительности количество людей с таким симптомом выросло на 28% (246 миллионов человек). Число людей с тревожными расстройствами подскочило на 26% (с 298 миллионов до 374 миллионов).

Больше всего, по словам учёных, это затронуло женщин. Насчитывается 35 миллионов человек с избыточной клинической депрессией и около 52 миллионов – с тревожными расстройствами.

Сильно это коснулось и молодёжь. На 100 тысяч человек в возрасте от 20 до 24 лет – 1118 избыточных случаев большого депрессивного расстройства и 1331 избыточный случай тревожных расстройств.

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