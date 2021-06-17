Учёные обнаружили неожиданный способ защиты от COVID-19

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Группа исследователей из Йельского университета установила, что простуда может защитить человека от COVID-19.

По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом. Это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19, передаёт ria.ru.

Иммунный ответ представляет собой стимулированные интерфероном гены, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Исследователи ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.

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