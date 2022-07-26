Учёные обнаружили необычный сбой при лёгкой форме COVID-19

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Лёгкая форма COVID-19 у четверти пациентов вызывает нарушения способностей к рисованию, выяснили зарубежные учёные. Подобные когнитивные проблемы также влияют на навыки вождения и ориентирования на местности.

Коллектив учёных из Бразилии (Федеральный университет Минас-Жерайса, Институт Рене Рашу, Федеральный университет Валес-ду-Жекитиньона и Мукури) провёл исследование случаев более 300 пациентов, болевших коронавирусом в лёгкой форме. Их обследовали в среднем через четыре месяца после положительного ПЦР на SARS-CoV-2.

Сначала учёные оценивали психическое здоровье и историю неврологических симптомов людей с помощью онлайн-опросов и особых шкал. Затем провели анализ крови, МРТ и позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. После участников осмотрели офтальмолог и невролог.

Около четверти испытуемых демонстрировали плохие результаты при прохождении так называемого теста комплексной фигуры Рея-Остеррица. Для сравнения: в группе не болевших COVID-19 людей с заданием плохо справляются примерно 6%. Это нейропсихологическая методика, в которой испытуемого сначала просят срисовать изображение, а затем воспроизвести его по памяти. Проблемы с этой задачей характерны для пожилых людей, но средний возраст участников исследования был около 38 лет, пишет iz.ru.

Как объяснила аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Юлия Евсютина, зрительно-пространственное восприятие — это способность оценивать положение одного объекта по отношении к другому или его отдельных деталей относительно друг друга, оно определяет ориентацию человека в двух- и трёхмерном пространстве. Нарушение этой когнитивной функции обычно определяется как трудность в использовании зрительной и пространственной информации.

– Оно характеризуется нарушением способности собирать части в целый объект. Предполагается, что когнитивный дефицит, развивающийся после перенесённой коронавирусной инфекции, связан с нейровоспалительной нагрузкой и изменением метаболизма в различных областях головного мозга, — добавила эксперт.

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