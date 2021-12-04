Учёные обнаружили мутации коронавируса, снижающие эффективность лечения

0

Учёные Гарвардской медицинской школы обнаружили несколько вероятных мутаций, которые позволят коронавирусу уклоняться от иммунной защиты, а также снижать эффективность лечения на основе антител. Это также касается и естественного иммунитета, приобретённого в результате инфекций или вакцинации, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Учёные предупредили, что результаты исследования не могут быть напрямую применимы к штамму «омикрон», так как поведение этого варианта будет зависеть от его собственного уникального набора мутаций. По мнению авторов исследования, чем дольше вирус реплицируется в организме человека, тем больше вероятность того, что он продолжит эволюционировать в сторону большей устойчивости к иммунитету и лечению при помощи антител.

Всё это означает, что необходимо предотвратить распространение коронавируса, включая массовую вакцинацию во всём мире, чтобы остановить его эволюцию, пишет gazeta.ru.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения обозначение «омикрон», выявлен в ноябре на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.