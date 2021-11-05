Учёные обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжёлого COVID-19

Учёные обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжёлого COVID-19

Учёные из Оксфордского университета обнаружили ген, который почти вдвое увеличивает риск тяжёлого течения COVID-19.

– Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов общегеномного анализа и выявили малоизученный ген LZTFL1, вдвое повышающий риск отказа дыхательных путей при тяжёлой форме COVID-19, – рассказали о своём исследовании специалисты. 

Они отметили, что данный ген встречается у 60 процентов людей южноазиатского происхождения и только у 15 процентов европейцев, пишет rg.ru.

При этом подчёркивается, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при коронавирусе. Есть и другие факторы, от которых зависит, выживет человек или нет. Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что нейтрализовать повышенный генетический риск поможет вакцинация.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md