Учёные обнаружили, что мозг подростков стал быстрее стареть после пандемии

0

Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что мозг подростков, переживших пандемию COVID-19, показывает признаки преждевременного старения. Результаты работы исследовательской группы были опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

Исследователи сравнили снимки магнитно-резонансной томографии (МРТ) 81 подростка, сделанные до пандемии, со снимками 82 подростков, собранными после локдауна. За это время мозг добровольцев постарел на три года, что достаточно много, пишет gazeta.ru.

Учёные также провели опрос подростков, чтобы установить их психическое состояние. После локдауна участники исследования пожаловались на приступы тревоги и депрессии.

Специалисты отметили, что ухудшение ментального здоровья сопровождается стрессом, что и приводит к физическим изменениям в мозге.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.