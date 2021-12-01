Учёные обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

Учёные обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

Китайские учёные открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.

Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Учёные выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации​​​.

Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19, пишет rg.ru.

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