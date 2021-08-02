Учёные объяснили появление новых штаммов коронавируса

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Группа генетиков из Института науки и технологий Австрии объяснила появление новых вариантов COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Учёные построили эпидемиологическую модель, описывающую динамику заражения людей коронавирусом. Таким образом специалисты смоделировали сценарии, при которых появляются новые варианты COVID-19 или исчезают, не закрепившись в популяции. По результатам работы выяснилось, что на появление новых штаммов влияют два фактора: количество вакцинированных людей и пороговое число инфицированных, пишет lenta.ru.

Используя параметры, реалистично напоминающие передачу SARS-CoV-2, мы моделируем волновую картину пандемии и рассматриваем влияние скорости вакцинации и эффективности нефармацевтических мер на вероятность появления резистентного штамма. Как и ожидалось, мы обнаружили, что высокая скорость вакцинации снижает вероятность появления резистентного штамма, — говорится в исследовании.

Однако на появление новых вариантов влияет и соблюдение ограничений в странах. По словам специалистов, из-за разных темпов вакцинации по-прежнему существует большой риск заражения, и для предотвращения распространения коронавируса необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Ученые заключили, что без глобальной координации действий по борьбе с COVID-19 в мире всё ещё могут остаться устойчивые варианты коронавируса.

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