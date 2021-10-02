Учёные объяснили появление необычных патологий после COVID-19

0

Американские биологи из Рочестерского университета определили причину множества необычных симптомов, которые сохраняются после формального выздоровления от коронавируса. Статья была опубликована в журнале PeerJ – Life&Environment.

Учёные указали на то, что вирус нарушает нормальную работу рецептора ACE2, используя его для проникновения в организм. Именно он задействован во множественных процессах в организме и отвечает за его здоровую работу, пишет m24.ru.

Мы предполагаем, что ACE2 имеет белковые взаимодействия, которые нарушаются во время инфекции SARS-CoV-2, что вносит свой вклад в спектр патологий COVID-19, – заявил руководитель исследования профессор биологии Джон Уэррен.

Специалисты установили ряд потенциальных белков-партнёров для ACE2, которые имеют прямое отношение к осложнениям после коронавируса. Одно из них – нарушение свёртываемости крови. Учёные объяснили этот процесс проблемами связи между ACE2 и белками, которые участвуют в пути коагуляции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.