Учёные объяснили низкую патогенность «омикрона»

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Учёные Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы объяснили меньшую опасность штамма коронавируса «омикрон» тем, что многие заболевшие уже приобрели коллективный иммунитет против COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

При этом исследователи опровергают популярную теорию о том, что сам вирус SARS-CoV-2 стал менее патогенен. По мнению авторов статьи, менее тяжёлые симптомы «омикрона» объясняются уровнем иммунитета у инфицированных людей в Южной Африке, где новый штамм был впервые обнаружен. Учёные напомнили, что к осени 2021 года большая часть населения этого региона была вакцинирована или перенесла инфекцию во время предыдущих волн пандемии коронавируса, пишет gazeta.ru.

Лёгкие симптомы «омикрона», по мнению учёных, являются признаком прорывных инфекций у людей с более сильным иммунитетом, который лучше подготовлен для борьбы с патогеном. Однако ситуация в других странах может отличаться от того, что наблюдается в Южной Африке, поэтому необходимо вакцинироваться, предупредили специалисты.

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