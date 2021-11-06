Учёные назвали витамин, спасающий от тяжёлой формы COVID-19

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Внутривенное введение витамина С может повысить уровень кислорода в крови, снизить уровень воспалительного процесса в организме и сократить срок стационарного лечения. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на обзор более десятка клинических исследований, подтверждающих эту гипотезу.

В частности, пишет rg.ru, китайские учёные из Уханя выявили, что витамин С ускоряет выздоровление в 70% случаев по сравнению с плацебо. Эффективная доза ежедневного внутривенного вливания составляет от 6 до 24 граммов, подтвердили учёные из новозеландского университета, однако витамин С вводят не в чистом виде, а с добавками.

Как правило, у больных коронавирусом нового типа при госпитализации обнаруживается дефицит витамина С – цинга, и после выписки, даже если лечение с вливанием витамина прошло успешно, примерно у четверти пациентов цинга возвращается, поэтому целесообразно продолжать принимать витамин и после выздоровления. При этом часть исследований показала, что при приёме витамина С в тяжёлую форму ковид переходит лишь у трети пациентов в стационаре.

Рандомизированные контрольные испытания и ретроспективные когортные исследования выявили способность витамина С “поддерживать положительную динамику при COVID-19 как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, что приводит к благоприятному эффекту у пациентов с умеренно выраженными симптомами.

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