Учёные назвали причины длительной потери обоняния после COVID-19

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Учёные Калифорнийского университета, Дьюка и Гарварда изучили случаи длительной потери обоняния после COVID-19 с помощью сложного анализа отдельных клеток. Об этом говорится в сообщении университета Дьюка.

По данным исследователей, такой подход помогает выявить проникновение Т-клеток в ткани обонятельного эпителия носа, которые участвуют в воспалительной реакции.

– Этот уникальный воспалительный процесс сохранялся, несмотря на отсутствие определяемых уровней SARS-CoV-2, – отметили исследователи.

Авторы работы подчеркнули, что число обонятельных нейронов уменьшилось из-за повреждения в тканях вследствие продолжающегося воспаления. Один из исследователей, Брэдли Гольдштейн из Университета Дьюка, сравнил это с аутоиммунным процессом в носу.

Учёным также удалось выяснить, что нейроны могли восстанавливаться даже после длительного иммунного натиска, пишет rg.ru.

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