Учёные назвали последствия для мозга от лёгкой формы коронавируса

Учёные назвали последствия для мозга от лёгкой формы коронавируса

Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесённой лёгкой формы коронавируса для мозга. По мнению специалистов, заболевание способно спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний, передаёт m24.ru.

Исследование проводилось на обезьянах, не испытывавших серьёзных симптомов при заражении COVID-19. Биологи рассчитывали увидеть незначительное влияние на организм, однако выяснилось, что SARS-CoV-2 вызывал большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, что не испытывали острых респираторных симптомов. Соответствующий результат отмечен более чем у половины испытуемых обезьян.

В ряде случаев выявленные патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, что вызывало гипоксию в определённых областях мозга. Это явление, полагают учёные, объясняет помутнение сознания и некоторые другие нарушения, происходящие в голове при острой стадии заболевания.

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