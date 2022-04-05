Учёные назвали последствия для мозга от лёгкой формы коронавируса

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Американские специалисты из Тулейнского университета назвали последствия перенесённой лёгкой формы коронавируса для мозга. По мнению специалистов, заболевание способно спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний, передаёт m24.ru.

Исследование проводилось на обезьянах, не испытывавших серьёзных симптомов при заражении COVID-19. Биологи рассчитывали увидеть незначительное влияние на организм, однако выяснилось, что SARS-CoV-2 вызывал большое количество очагов воспалений и кровотечений даже у тех приматов, что не испытывали острых респираторных симптомов. Соответствующий результат отмечен более чем у половины испытуемых обезьян.

В ряде случаев выявленные патологии приводили к масштабной гибели нервных клеток, что вызывало гипоксию в определённых областях мозга. Это явление, полагают учёные, объясняет помутнение сознания и некоторые другие нарушения, происходящие в голове при острой стадии заболевания.

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