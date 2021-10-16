Учёные назвали максимальную длительность бессимптомной формы COVID-19

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Максимальная длительность бессимптомной формы COVID-19 может достигать 37 дней. Об этом говорится в статье немецких учёных, опубликованной в журнале Allergy.

Исследователи из Федерального института вакцин и биомедицин в Лангене в Германии описали три клинических случая, когда у симптоматически полностью выздоровевших пациентов вирус оставался активным в носоглотке до 37 дней. Результаты анализов подтвердили, что глоточный тракт всех длительно положительных пациентов с ПЦР содержал инфекционный, репликационно-компетентный вирус SARS-CoV-2.

Авторы статьи сделали вывод о том, что автоматическое завершение карантина через 14 дней при отсутствии симптомов недопустимо, а свидетельством отсутствия инфекции может быть только отрицательный результат ПЦР-теста, пишет iz.ru. Отмечается также, что перенесшие COVID-19 в лёгкой форме более двух недель назад и внешне абсолютно здоровые люди могут быть источниками инфекции для окружающих.

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