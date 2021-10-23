Учёные назвали лучшее время суток для вакцинации

Учёные назвали лучшее время суток для вакцинации

Иммунная система человека наиболее активна ранним утром, поэтому это время суток идеально подходит для вакцинации. К такому выводу пришли учёные из Женевского университета в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана в Германии, исследование которых опубликовано на портале Neuroscience News.

Специалисты провели серию экспериментов на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они наблюдали за движением дендритных клеток, которые активно распознают антигены, а затем мигрируют в лимфоузлы, где передают информацию Т-лимфоцитам, ответственным за выработку антител.

Выяснилось, что у мышей дендритные клетки наиболее активны днём, а у людей – ранним утром. Авторы исследования считают, что это время суток больше всего подходит для вакцинации и противоопухолевой иммунотерапии, передаёт rg.ru.

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