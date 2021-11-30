Учёные назвали истинную причину потери обоняния при коронавирусе

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Международная группа учёных из Бельгии и США выяснила, почему заразившиеся коронавирусом люди теряют обоняние. Об этом говорится в статье в журнале Cell.

Исследователи изучили образцы обонятельной слизистой оболочки носа у скончавшихся от коронавирусной инфекции пациентов. Они также взяли образцы тканей у людей, умерших по другим причинам, которые не были заражены коронавирусом. Ткани слизистой оболочки и образцы обонятельной луковицы были получены с помощью эндоскопа в течение 60-90 минут после смерти.

Согласно результатам, SARS-CoV-2 поражает сустентакулярные клетки в обонятельном эпителии пациентов с коронавирусной инфекцией и активно реплицируется в них, пишет gazeta.ru. Однако вирусную РНК не удалось выявить в сенсорных нейронах и нейронах обонятельной луковицы. Учёные считают, что причиной временного отсутствия обоняния при COVID-19 является инфицирование поддерживающих клеток, то есть вирус действует на нейроны косвенно.

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